Fatto Quotidiano - Salvini-Meloni negano il voto nel 2012, ma il Mes fu disegnato da loro nel 2011: ecco il documento ufficiale

Matteo Salvini e Giorgia Meloni si chiamano fuori, ricordando che in Parlamento nel 2012 dissero no o erano assenti in merito al MES, in riposta alle parole di Conte. Il via libera dell’Aula arrivò otto anni fa sotto il governo Monti, ma - riporta Il Fatto Quotidiano - a preparare il Fondo Salva-Stati fu il governo Berlusconi nel 2011, con il via libera all’Eurogruppo e l’approvazione del disegno di legge per la ratifica della decisione del Consiglio europeo del 25 marzo: "Il Consiglio dei ministri è il numero 189 del governo Berlusconi IV e si riunisce a Palazzo Chigi il 3 agosto 2011 e approva, su proposta del ministro degli Esteri Franco Frattini, il disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione della “decisione del Consiglio europeo 2011/199/Ue, che modifica l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente ad un meccanismo di stabilità (ESM – European Stability Mechanism)”, si legge nel comunicato diffuso quel giorno da Palazzo Chigi. È il Mes, il fondo Salva-Stati definito poi nel febbraio 2012 che oggi pure i partiti di quel governo non vogliono. Di quel governo era ministro della Gioventù Giorgia Meloni, Umberto Bossi aveva le deleghe per le Riforme, Roberto Maroni guidava l’Interno.

Di seguito il documento ufficiale del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 riportato dal Fatto Quotidiano