Favola Crystal Palace! Vince l’FA Cup battendo il City: De Bruyne saluta senza un trofeo

Il Crystal Palace ha portato a termine l'impresa: la squadra di Glasner 12esima in Premier League ha vinto la FA Cup e di conseguenza giocherà l'Europa League nella prossima stagione. Le Eagles hanno battuto 1-0 il Manchester City in finale, in una partita che si è rivelata folle: passati in vantaggio al 16esimo grazie al gol di Eze, dopodiché è successo di tutto.

Al 23esimo il portiere Dean Henderson (ex Manchester United) ferma Haaland lanciato a rete toccando la palla di mano fuori area, ma a sorpresa l'arbitro non lo espelle. Dopo 12 minuti è lo stesso portiere a neutralizzare il rigore calciato da Marmoush per i Citizens. Nella ripresa prosegue l'assedio della squadra di Guardiola che chiude con 2.30xG, 23 tiri e 78% di possesso palla ma senza riuscire a fare gol. Kevin De Bruyne dunque quindi la sua ultima stagione al City senza un trofeo.