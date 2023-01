Febbraio alle porte: il calendario completo del Napoli

Dopo la sfida con la Roma il Napoli tornerà in campo domenica prossima, nella sfida sul campo dello Spezia che si giocherà alle 12.30

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sfida con la Roma il Napoli tornerà in campo domenica prossima, nella sfida sul campo dello Spezia che si giocherà alle 12.30. Saranno cinque gli impegni degli azzurri nel mese di febbraio, con una data cerchiata in rosso: la sfida sul campo dell’Eintracht per l’andata degli ottavi di Champions League.

Questo il calendario del Napoli a febbraio

Spezia-Napoli - 5 febbraio ore 12.30

Napoli-Cremonese - 12 febbraio ore 20.45

Sassuolo-Napoli - 17 febbraio ore 20.45

Francoforte-Napoli - 21 febbraio ore 21 (Champions League)

Empoli-Napoli - 25 febbraio ore 18