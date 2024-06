Fenerbahce, delirio per la presentazione di Mourinho: “Questa maglia sarà la mia pelle”

L'ex tecnico di Roma ed Inter - tra le tante - è arrivato pochi minuti fa a Istanbul per la presentazione.

Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Fenerbahce. Nella serata di ieri è arrivato l'annuncio del tecnico portoghese in occasione della finale di Champions League a Wembley tra Real Madrid e Borussia Dortmund alla quale ha assistito insieme ai vertici del club turco. Ed oggi era annunciato un evento allo stadio con Josè Mourinho immortalato in aereo.

L'ex tecnico di Roma ed Inter - tra le tante - è arrivato pochi minuti fa ad Istanbul per la presentazione. E’ stato accolto da migliaia di tifosi gialloneri, letteralmente impazziti per l’arrivo dello Special One. Il tecnico portoghese, come riportato dai colleghi turchi di Bein Sports, ha dichiarato: “Questa maglia sarà la mia pelle e le mie ossa adesso", infiammando il pubblico che già lo celebra per il suo palmares.