Festa grande al Maradona! Cori, 'O surdato 'nnammurato e gioia immensa

Il Maradona festeggia alla grande l'importantissima vittoria del Napoli in rimonta contro la Juventus. L'impianto di Fuorigrotta si trasforma in una discoteca a fine match con gli azzurri che festeggiano sotto le curve. Non solo i soliti cori e la classica "'O Surdato 'Nnammurato", ma anche "Freed From Desire" è stata trasmessa dagli altoparlanti dello stadio. Una vera bolgia e una gioia indimenticabile per gli oltre 50mila tifosi che hanno gremito gli spalti per l'ennesimo sold-out della stagione.