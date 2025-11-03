FIFPRO, la top 11 del 2025: nessuno della Serie A, ma c'è un italiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 22:00Notizie
di Davide Baratto

La FIFPRO ha annunciato la Top 11 del 2025. Negli undici migliori giocatori dell'anno solare, eletti dalla Federazione internazionale dei calciatori professionisti, non c'è nessuno della Serie A. Presente però un volto italiano, Gianluigi Donnarumma, dominano poi il Paris Saint-Germain con quattro nomi e Real Madrid e Barcellona, con due rappresentanti a testa. Di seguito la Top 11 2025 della FIFPRO:

Portiere: Gianluigi Donnarumma (Paris St-Germain/Manchester City, Italia)
Difensori: Virgil van Dijk (Liverpool, Olanda), Achraf Hakimi (PSG, Marocco), Nuno Mendes (PSG, Portogallo)
Centrocampisti: Jude Bellingham (Real Madrid, Inghilterra), Cole Palmer (Chelsea, Inghilterra), Pedri (Barcellona, Spagna), Vitinha (PSG, Portogallo)
Attaccanti: Ousmane Dembele (PSG, Francia), Kylian Mbappe (Real Madrid, Francia), Lamine Yamal (Barcellona, Spagna)