Italiano si conferma uomo di Coppa! Bologna elimina l’Inter ai rigori e vola in finale

A Riyadh Bologna-Inter termina sul risultato di 2-1 (dopo calci di rigore), la seconda semifinale di Supercoppa 2025. A sbloccare il match già al secondo minuto di gioco è Marcus Thuram su assist di Bastoni, i felsinei rispondono al 35esimo del primo tempo grazie al calcio di rigore - provocato dal tocco di mano in area di Bisseck - che Riccardo Orsolini trasforma. Nella ripresa i ritmi restano alti e la gara è molto piacevole con tante occasioni per parte, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare la giocata vincente.

Si va quindi alla lotteria dei calci di rigori dove sono ben cinque gli errori dal dischetto: tre da parte dell'Inter e due del Bologna, vincitore della scorsa Coppa Italia che vola anche in finale di Supercoppa. Vincenzo Italiano si conferma uomo di Coppa, i felsinei affronteranno il Napoli di Antonio Conte, lunedì 22 dicembre alle ore 20:00 italiane al King Saud University Stadium di Riyadh.