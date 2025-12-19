Ufficiale Sarà Napoli-Bologna! Data, orario e tutti i dettagli sulla finale di Supercoppa

vedi letture

Si è completato il quadro della Supercoppa italiana 2025: nelle semifinali, il Napoli batte 2-0 il Milan e il Bologna elimina l'Inter ai calci di rigore. Sarà quindi Napoli-Bologna in finale. L'ultimo incrocio in campionato aveva segnato un punto molto basso per la squadra di Antonio Conte, le cui pesanti dichiarazioni post-partita avevano portato ad un momento di riflessione e poi alla successiva ripresa: ora gli azzurri sono su un altro passo e ritroveranno i felsinei Vincenzo Italiano - maestro di Coppa - in una gara che vale un trofeo.

Tutti i dettagli.

La finale Napoli-Bologna si giocherà lunedì 22 dicembre alle ore 20 italiane al King Saud University Stadium di Riyadh. Gli azzurri hanno la possibilità di conquistare il secondo trofeo della gestione di Antonio Conte, e sarebbe un traguardo importante anche dal punto di vista economico: se dovesse centrare il massimo obiettivo, il club di Aurelio De Laurentiis porterebbe a casa la bellezza di 11 milioni di euro. In caso di sconfitta, l'incasso sarebbe comunque di 6,7 milioni di euro.

