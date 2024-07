Ufficiale FIGC, il 4 novembre l'assemblea elettiva: verrà nominato il prossimo presidente federale

All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti

Ancora quattro mesi e la Federcalcio potrebbe cambiare il suo presidente. Con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, la FIGC ha infatti annunciato che il prossimo 4 novembre a Roma andrà in scena l'assemblea elettiva. Questo il testo: "Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 4 novembre 2024 (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4. dello Statuto federale; l’elezione del presidente federale; l’elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti".