FIGC, possibile indagine su elezione di Micciché alla Lega di Serie A

Acque agitate per Gaetano Miccichè, presidente della Lega di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi la Procura Federale valuterà se aprire un’indagine in merito alla sua elezione, caratterizzata da alcune anomalie. Gli investigatori della FIGC concentrano la sua attenzione la decisione dei club di eleggere Micciché a scrutinio palese anziché segreto, di fronte al timore che non tutti avessero scritto il suo nome sulla scheda.