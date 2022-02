Fine febbraio senza sosta e riposo: tre gare in sette giorni (col Barcellona in mezzo)

Sarà ingolfato e ricco di impegni il calendario del Napoli nei prossimi giorni. Il 17 sfida al Barcellona in Europa League, il 21 partita sul campo del Cagliari in campionato, il 24 di nuovo il Barcellona e poi il 27 di domenica partita contro il Milan. Tre gare in sette giorni per il Napoli.

Barcellona-Napoli 17 febbraio

Cagliari-Napoli 21 febbraio

Napoli-Barcellona 24 febbraio

Lazio-Napoli 27 febbraio