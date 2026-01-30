Fiorentina, i convocati di Vanoli per Napoli: Kean e Piccoli recuperati

Ufficiale

Fiorentina, i convocati di Vanoli per Napoli: Kean e Piccoli recuperatiTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
di Pierpaolo Matrone

Sono ventitré i calciatori convocati da Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, per la prossima di campionato in casa del Napoli, in programma domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Confermato il recupero, oltre che di Moise Kean, anche di Roberto Piccoli: entrambi saranno a disposizione dell’allenatore viola.

Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour.
Attaccanti:Gudmundsson, Harrison, Kean, Piccoli, Solomon.