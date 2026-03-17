Infortuni Di Lorenzo e Vergara, ieri consulto medico: una buona e una brutta notizia

vedi letture

Durante la trasmissione 'Radio Goal' , il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha riportato novità sulle condizioni fisiche degli azzurri dopo un consulto medico avvenuto ieri per entrambi in via Manzoni. In particolare, la situazione di Antonio Vergara desta preoccupazione: la fascite plantare, aggravata dall’utilizzo di infiltrazioni per continuare a giocare, ha portato a una lesione. I medici hanno quindi raccomandato uno stop prudente, con tempi di recupero stimati intorno ai 40 giorni, invitando a non affrettare il rientro in campo.

Segnali positivi per Di Lorenzo e possibile rientro

Diversamente, arrivano notizie incoraggianti per il capitano Giovanni Di Lorenzo, che sembra essere sulla via del recupero. Secondo quanto riferito, potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo subito dopo la pausa per le nazionali. Questo lascia ben sperare per una sua presenza nella settimana che precede la sfida tra Napoli e Milan, prevista per il giorno di Pasquetta, un appuntamento importante per la squadra di Antonio Conte.