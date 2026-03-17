Sogno Scudetto per Conte? Mediaset: "Ha un'idea per maggio"
Il Napoli sogna lo scudetto, pur consapevole delle difficoltà della classifica con l'Inter avanti di nove punti. Ma anche il portale Sportmediaset questa mattina dà ampio spazio a quello che è il pensiero dell'allenatore del Napoli, uno che non rinuncia mai a sognare.
"A nove giornate dalla fine il Napoli oscilla tra la necessità di blindare il posto Champions e il sogno di riaprire la corsa scudetto. Se l'andatura degli azzurri è sostanzialmente identica a quella della scorsa stagione, 59 punti quest'anno e 61 un anno fa, la vera differenza è in vetta visto che l'Inter ha 4 punti in più ed è questo che porta a nove lunghezze il distacco dalla capolista rispetto al -3 del 2024/25. Anche la corsa al quarto posto è diversa, la stagione scorsa gli azzurri avevano nove punti in più della Juve quinta mentre quest'anno la distanza dai bianconeri è di tre lunghezze inferiore.
Numeri, statistiche e precedenti, però, contano fino a un certo punto quando si devono preparare le ultime nove partite del campionato e questo lo sa bene anche Antonio Conte. Non a caso chi è vicino all'allenatore salentino lo descrive come, al momento, scettico relativamente a una rimonta scudetto ma allo stesso tempo non vuole lasciare nulla di intentato: 'vinciamo le prossime nove e poi vediamo dove saremo' il Conte-pensiero", si legge.
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