Fiorentina, in arrivo l'esonero di Pioli: c'è un tecnico in pole
TuttoNapoli.net
(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Stefano Pioli è sempre più vicino all'addio. L'allenatore della Fiorentina dopo la sconfitta interna con il Lecce è in ritiro con i giocatori e i dirigenti al Viola Park: sono momenti di riflessione e di confronto in attesa di una decisione che è prevista nelle prossime ore. In discussione la risoluzione del contratto di Pioli (tre anni a 3 milioni di euro a stagione) e le cifre di un accordo per anticipare la separazione.
In pole per la panchina è l'ex tecnico del Torino Paolo Vanoli che sarebbe già stato contattato, in alternativa il ritorno di Raffaele Palladino. (ANSA).
Pubblicità
Notizie
Copertina Da 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l’incredibile statistica di Vanja di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com