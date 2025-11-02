Tris Bologna con doppio Castro: i rossoblù si aggiudicano il derby col Parma

Il Bologna torna al successo dopo due pareggi e lo fa nel derby emiliano contro il Parma, imponendosi 3-1 al Tardini. I gialloblù partono fortissimo e passano in vantaggio dopo appena 13 secondi con Bernabé, autore della terza rete più veloce dell’era dei tre punti in Serie A. Ma la gioia dura poco: il Bologna reagisce con personalità e pareggia al 17’ grazie a Castro, che sfrutta al meglio un assist di Holm. Al 35’, poi, la svolta del match: Ordonez viene espulso, lasciando il Parma in dieci uomini, e gli infortuni di Estevez e Circati complicano ulteriormente la serata dei padroni di casa.

In superiorità numerica, la squadra di Thiago Motta prende il controllo del gioco e ribalta la partita nella ripresa, ancora con Castro, che firma la doppietta personale al 67’. Il Parma tenta una reazione con Benedyczak e Cutrone, ma senza successo. In pieno recupero arriva anche il sigillo finale del giovane Miranda, che segna il suo primo gol in Serie A con una potente conclusione sotto la traversa per il definitivo 3-1. Con questo risultato, il Bologna sale al quinto posto a quota 18 punti, mentre il Parma resta fermo al sedicesimo posto con 7.