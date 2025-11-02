Dybala si fa ipnotizzare da Maignan: il Milan vince di "corto muso", Roma ko a San Siro

vedi letture

Il Milan batte la Roma 1-0 nel posticipo della decima giornata di Serie A e centra una vittoria pesante, arrivata al termine di una partita divisa in due facce. Primo tempo di marca giallorossa, con la squadra di Gasperini più brillante e pericolosa: Ndicka e Dybala sfiorano il vantaggio, ma al 39’ è il Milan a colpire alla prima occasione utile grazie a Pavlovic, servito da una grande accelerazione di Leao. La Roma reagisce ma non trova sbocchi, e i rossoneri chiudono avanti all’intervallo.

Nella ripresa il copione cambia: il Milan prende campo e crea diverse occasioni con Leao e Ricci, trovando un grande Svilar a negare il raddoppio. Al 79’ la Roma ha la chance per pareggiare, ma Maignan ipnotizza Dybala dal dischetto, respingendo il rigore del possibile 1-1. Nel finale la squadra di Allegri amministra con lucidità e porta a casa tre punti preziosi che valgono l’aggancio in classifica proprio alla Roma — e anche all’Inter — rilanciando i rossoneri nella corsa alle zone alte.