Bologna in ansia per Freuler: lo svizzero rischia di saltare il Napoli

Brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano, che nella vittoria per 3-1 nel derby contro il Parma ha perso uno dei suoi uomini più importanti. Il capitano Remo Freuler ha infatti riportato un infortunio alla spalla destra nei primi minuti della ripresa, ed è stato costretto a lasciare il campo per far posto a Moro. Le sue condizioni destano preoccupazione, e la sua presenza per la prossima sfida contro il Napoli, in programma domenica 9 novembre alle 15:00, è fortemente a rischio.

Nelle prossime ore il centrocampista svizzero si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero. Lo staff medico del Bologna spera che si tratti solo di una lussazione lieve o di una contusione, ma in caso contrario Italiano potrebbe dover rinunciare al suo leader in mezzo al campo per più di una partita, un’assenza pesante in vista dei prossimi impegni di campionato.