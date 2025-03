Ultim'ora Fiorentina, le ultime verso il Napoli: Colpani sarà out, su Folorunsho e Adli...

vedi letture

La Fiorentina sfiderà il Napoli nella prossima partita di campionato: i viola saranno ospiti al Maradona domenica alle ore 15:00. In vista dell'importante match a mister Raffaele Palladino viene presentato il punto dall'infermeria: Moise Kean sarà presente già giovedì in Conference League, sensazioni positive anche per Yacine Adli che va verso il rientro. Discorso diverso invece per Andrea Colpani, che starà fermo ai box ancora diverse settimane, e Micheal Folorunsho le cui condizioni sono da valutare ed è quindi a rischio per il match contro gli azzurri, sua ex squadra.

Di seguito la nota del club: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Andrea Colpani sta eseguendo un trattamento conservativo per una lesione di LISFRANC rimediata a seguito di un trauma di gioco. Sarà sottoposto a nuovo controllo specialistico tra 2 settimane per aumentare i carichi di lavoro ed essere gradualmente reinserito in gruppo. Il calciatore Yacine Adli inizierà il reinserimento in gruppo da domani e la sua disponibilità per gare ufficiali sarà valutata nei prossimi giorni. Il calciatore Michael Folorunsho sta svolgendo lavoro differenziato per recuperare da una lesione del muscolo vasto intermedio da trauma diretto subito durante la gara di campionato contro l’Hellas. Verrà rivalutato nei prossimi giorni".