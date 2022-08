Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni di Tmw e dove vederla in tv

Di seguito le ultime dai campi su Fiorentina-Napoli raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb





▪ Fiorentina-Napoli - Domenica 28 agosto, ore 20.45, stadio Franchi

▪ Arbitra Livio Marinelli, della sezione di Tivoli

▪ Classifica: Fiorentina 4 punti, Napoli 6 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Gollini torna titolare, Jovic verso la conferma

Dopo la fatica olandese in Conference, Italiano deve preparare un impegno ancor più complicato come quello contro il lanciato Napoli. La porta della Fiorentina, nel 4-3-3 del tecnico, tornerà affidata a Gollini e davanti a lui viaggia verso la conferma tre quarti della linea difensiva vista ad Enschede, con il solo Venuti che potrebbe far posto a Dodo. A centrocampo Amrabat e Duncan sembrano quasi certi di un posto, con Maleh, Mandragora e Bonaventura a contendersi quello rimanente: salvo eccessiva stanchezza, favorito l'ex Milan. In attacco Jovic va verso la terza partita su tre dal 1', ai suoi lati favoriti i due esterni più in forma di questo avvio: da una parte Gonzalez, dall'altra Sottil. Ma occhio a Kouame.

Kvaratskhelia guida l'undici da sei punti: nessun cambio per Spalletti

Non c’è due senza tre. Sembra esser questo l’orientamento di Luciano Spalletti in vista della trasferta di Firenze, col tecnico pronto a confermare l’undici che ha battuto brillantemente il Verona all’esordio ed il Monza nella seconda giornata. Per i nuovi arrivati la possibilità di trovare spazio a gara in corsa, soprattuto per Raspadori e Ndombele tra i più in vista nell’amichevole infrasettimanale disputata contro la Juve Stabia. In porta ancora Meret (con Keylor Navas che potrebbe presto arrivare in azzurro) a guidare la difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo a dirigere le operazioni ancora Lobotka, con Anguissa e Zielinski. In avanti lo scatenato Kvaratskhelia a sinistra, Lozano a destra (qualche piccola speranza per Politano) con Osimhen a caccia del terzo gol consecutive dopo i centri di Verona e col Monza.