Fiorentina-Napoli, probabili formazioni Sky: torna Demme, ancora Meret dal 1’

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha riportato sul proprio sito le ultime sulle formazioni di Fiorentina e Napoli che si affronteranno domenica alle ore 12.30. Nella Fiorentina, toccherà a Terracciano rimpiazzare l’infortunato Dragowski. Ballottaggio in difesa tra Caceres e Igor, in attacco pronto a tornare Ribéry in coppia con l'inamovibile Vlahovic.

Per quanto riguarda il Napoli, ancora senza Maksimovic e Koulibaly, Gattuso conferma la difesa composta da Manolas e Rrahmani. Un solo cambio a centrocampo con Demme favorito su Bakayoko.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Demme, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.