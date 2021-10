Fiorentina-Napoli, probabili formazioni Tmw: Lozano scalpita. Torna Nico Gonzalez

Domenica il Napoli vorrà dimenticare la sconfitta di ieri contro lo Spartak Mosca. I ragazzi di Spalletti sono attesi dalla sfida al Franchi di Firenze. Di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Italiano prepara il big match con il Napoli provando a ignorare le polemiche intorno al rinnovo di Vlahovic, che guiderà regolarmente l'attacco della Fiorentina nel big match di domenica. Nel 4-3-3 viola c'è Dragowski tra i pali, davanti a lui dovrebbe essere confermata interamente la linea a quattro di Udine: Odriozola e Biraghi terzini, al centro Milenkovic con Martinez Quarta che pare favorito su Nastasic e Igor. Stesso discorso per quanto riguarda il centrocampo: viaggiano verso la titolarità ancora una volta Torreira, davanti alla difesa, e le due mezzali Bonaventura e Duncan. Nel tridente offensivo, detto di Vlahovic, Gonzalez è pronto a rientrare nell'undici di partenza dopo il turno di squalifica. A destra c'è il grande ex Callejon: per lo spagnolo maggiori chance rispetto a Sottil.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dopo la batosta europea il Napoli prepara la sfida, delicatissima, del Franchi contro la Fiorentina. Per Spalletti dovrebbero esserci pochi dubbi nella formazione che sfiderà i viola, per la quale dovrà rinunciare al solo Lobotka. Nel 4-2-3-1 del tecnico dovrebbe essere confermato Ospina tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana torna la coppia Fabiàn e Anguissa, mentre nel terzetto alle spalle di Osimhen c’è Lozano in vantaggio su Politano per un posto a destra. Sulla trequarti Zielinski più di Elmas, a sinistra intoccabile Lorenzo Insigne.