Fischi a Insigne già alle spalle: il capitano saluta i tifosi azzurri all'Olimpico

Lorenzo Insigne ha dimenticato i fischi di giovedì sera contro il Barcellona in Europa League. Il capitano del Napoli, entrato in campo per il riscaldamento prima della sfida contro la Lazio, si è recato sotto lo spicchio dei tifosi azzurri arrivati all'Olimpico. Saluti ricambiati dagli applausi del pubblico azzurro per il numero 24.