Flop al Napoli, Traorè brilla in Francia: sirene dalle big europee. E può tornare in Serie A

vedi letture

Hamed Traoré brilla in Francia con l’Auxerre.

Hamed Traoré brilla in Francia con l’Auxerre. L’ex calciatore del Napoli, classe 2000, è uno degli elementi di punta della formazione francese. Di proprietà del Bournemouth, secondo quanto raccolto da TMW, Traoré ha già attirato l’attenzione di alcune big europee, tra Inghilterra, Francia e Turchia.

Ma potrebbe tornare di moda per il campionato italiano dove già alcuni club di fascia alta gli avrebbero messo gli occhi addosso. Otto partite e quattro gol, quanto basta per far risuonare le sirene di mercato. La Serie A può tornare nel destino di Traoré…