Flop Kim, il Bayern Monaco vuole a tutti i costi un altro difensore e l'ha già individuato

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Jonathan Tah vuole il Bayern Monaco, e subito. Lo garantisce Sky Sport Deutschland, secondo qui il difensore centrale del Leverkusen, reduce dalla doppietta Bundesliga-Coppa di Germania, sarebbe pronto a salutare i compagni e mister Xabi Alonso per approdare nel club bavarese.

L'ostacolo

L'accordo tra i club non è ancora stato raggiunto, riferisce il giornalista inviato dell'emittente televisiva, soprattutto perché le Aspirine continuano ad avere richieste molto elevate per lasciar partire il roccioso classe '96 attualmente impegnato nella campagna Euro2024 con la Germania (ieri titolare contro la Scozia).

La situazione

Le trattative tra i club sono alle battute iniziali, ma il giocatore ha comunicato la volontà di volersi trasferire già in questa finestra di mercato estiva. Senza un'intesa tra le parti, invece, Jonathan Tah aspetterebbe di trasferirsi da parametro zero nel 2025, vista la data di scadenza attuale del contratto. Il Bayern Monaco nel frattempo sta affrontando la situazione in modo strategico e senza stress, si apprende, specialmente dopo il primo acquisto di Ito che ha alleggerito la pressione. Alle prese con gli Europei, intanto Tah incrocia le dita: in caso di trasferimento, si parlerebbe di un contratto che lo legherebbe al team di Vincent Kompany fino al 2029.