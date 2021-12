Flop Messi al PSG, numeri impietosi per l’argentino: 30 tiri, un gol

Il Paris Saint-Germain non è riuscito a battere il Nizza nella sfida giocata ieri al Parc des Princes. Ancora una volta una formazione di Christophe Galtier è riuscito a tenere testa alla squadra parigina e alle sue stelle, nella serata delle celebrazioni per Gianluigi Donnarumma (vincitore del Trofeo Yashin) e soprattutto per Lionel Messi, che avrebbe voluto festeggiare diversamente la conquista del settimo Pallone d'Oro della sua carriera. Invece, il fuoriclasse argentino è rimasto nuovamente a secco e i numeri in Ligue 1 cominciano ad essere impietosi: in otto partite ha tirato ben 30 volte, segnando solo un gol, contro il Nantes lo scorso 20 novembre.