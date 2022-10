Follia ad Assago: Pablo Marí del Monza e altre 4 persone accoltellate in un centro commerciale

Un uomo ha accoltellato sei persone in un centro commerciale ad Assago, appena fuori dal concerto dei Placebo

Un uomo ha accoltellato sei persone in un centro commerciale ad Assago, appena fuori dal concerto dei Placebo. Quattro feriti sono in condizioni critiche, uno di questi è Pablo Mari - difensore del Monza - che è stato accompagnato all'ospedale. È cosciente e sta ricevendo ora la visita di Adriano Galliani e del tecnico Raffaele Palladino, ma è in codice rosso.