Follia in Argentina, l'arbitro Merlos: "Presidente del Talleres mi ha minacciato, c'era una pistola"

"Onestamente è doloroso per il calcio quando succedono cose del genere".

Follia in Argentina. L'arbitro Andrés Merlos ha denunciato di aver subito minacce nello spogliatoio al termine della partita tra Talleres Cordoba e Boca Juniors, valida per gli ottavi di Coppa. Il direttore di gara ha dichiarato a DSports Radio: "Il presidente del Talleres, Andrés Fassi, è entrato nel mio spogliatoi insieme a due guardie del corpo. Uno mi ha mostrato la pistola: sono stato nell'esercito e riconosco un'arma. Mi hanno detto qualcosa in tono minaccioso e ho cominciato a gridare: 'Ha una pistola, ha una pistola!'. Poi se ne sono andati e ho riferito l'accaduto al responsabile della sicurezza.

È mancato solo che premessero il grilletto. Eppure in campo non è successo assolutamente nulla. Non possiamo permettere che ciò accada nel nostro calcio: quest'uomo che ha già dei trascorsi, è stato già sanzionato dall'AFA . È un fatto davvero deplorevole e triste. Onestamente è doloroso per il calcio quando succedono cose del genere. Non c'è spiegazione per le azioni di quest'uomo, è chiaro che ha l'impunità..".