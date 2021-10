Follia tifosi Paganese: tifosi aggrediscono automobilisti dopo il ko di Avellino

Pomeriggio di terrore sul raccordo Avellino-Salerno, al rientro a Pagani dei tifosi della Paganese, sconfitta ieri per 3-0 sul terreno dell'Avellino. Come si legge infatti su La Repubblica - ed. Napoli "una ventina di tifosi della Paganese [...] hanno bloccato il traffico e aggredito gli automobilisti rimasti incolonnati. Si sono vissuti momenti di terrore tra le uscite di Solofra e Montoro in direzione di Salerno. Alla fine un tifoso irpino è rimasto ferito, per fortuna senza gravi conseguenze per il pestaggio subito, mentre diverse autovetture sono state vandalizzate a colpi di spranghe e bastoni. Secondo una prima ricostruzione degli incidenti, gli ultras azzurro-stellati avrebbero fatto fermare il pulmino su cui viaggiavano proprio al centro della carreggiata. Sono scesi come delle furie e hanno preso di mira le automobili rimaste bloccate, sfondando i vetri e danneggiando la carrozzeria. Un automobilista che ha tentato di protestare è stato strattonato e minacciato e le chiavi della sua macchina sono state prelevate dagli aggressori e gettate nei terreni che costeggiano la strada".

Indagini al momento in corso da parte della Digos della Questura di Avellino, anche se, come si legge sul citato quotidiano, "stando alle prime ricostruzioni, al vaglio degli inquirenti, tutto sarebbe iniziato con banali sfottò tra le auto in transito, ma secondo un’altra versione, sostenuta da parte salernitana, la reazione violenta dei tifosi della Paganese sarebbe stata provocata da lanci di pietre dai terreni che costeggiano il raccordo contro il mezzo su cui viaggiavano".