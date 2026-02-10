Formazione Napoli, Sky - Torna Milinkovic e prima da titolare per Giovane

Ultim'ora

Il Napoli torna in campo questa sera alle ore 21 allo stadio Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Como. Conte è ancora alle prese con l’emergenza infortuni: escluse lesioni per McTominay che, però, salterà la sfida di Coppa Italia per essere al meglio contro la Roma. Torna in porta Mlinkovic Savic, sulla trequarti spazio a Vergara e Giovane alle spalle di Hojlund. Nel Como, Nico Paz agirà dietro a Douvikas. Lo riporta la redazione di Sky Sport. 