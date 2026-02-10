Tuttosport: "Napoli-Como da semifinale. L'Inter in palio"
"II Var all'italiana aiuta a barare": parole di Fabrizio Ravanelli, riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. L'ex attaccante: "All'estero usano la tecnologia in un altro modo". Irritata dagli errori, la dirigenza della Juventus chiede risposte ai vertici arbitrali. Intanto Spalletti preme per il rinnovo di McKennie. Ilic, preparatore della Serbia: "Vlahovic ha fame di gol. Andrà al Barça".
Spazio anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio alto: "Maratona ancora vuota: per difendere il Toro". I gruppi organizzati: "Avanti con la contestazione contro Cairo". La clamorosa protesta inaugurata col Lecce si riproporrà domenica col Bologna e fino a data da definirsi. I tifosi: "Pretendiamo cambiamenti reali, saremo presenti solo nelle trasferte". Anche la curva Primavera è in agitazione.
"Napoli-Como da semifinale. L'Inter in palio" si legge di spalla.
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
