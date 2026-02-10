McTominay a riposo per la Roma? KK: "Possibile tribuna dopo l'infortunio"
Scott McTominay salterà il Como per precauzione. Conte vuole preservarlo in vista della sfida di domenica contro la Roma. Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli l'idea del tecnico sarebbe quella di lasciarlo proprio 'a casa' e dunque per lui si prevede la tribuna e neppure la panchina. Un modo per concedergli così una serata di stop per recuperare e tornare al top per la sfida di domenica al Maradona contro i giallorossi di Gasperini.
Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) martedì 10 febbraio ore 21:00
NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Højlund. All. Conte
Ballottaggi: Meret-Milinkovic 55-45%, Giovane-Santos 60-40%, Mazzocchi-Gutierrez 55%-45%
Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Neres, Di Lorenzo, McTominay
COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Ballottaggi: Smolcic-Van der Brempt 60-40%, Kempf-Diego Carlos 55-45%, Rodriguez-Vojvoda 60-40%, Douvikas-Caqueret 55-45%
Indisponibili: Diao, Goldaniga
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
