Formazione Torino, Sky: "La scelta di D'Aversa su Zapata e Marianucci"

Ultime di formazione in casa Torino in vista della sfida di questa sera contro il Napoli. Ecco quanto si legge su Sky Sport. Il successo di settimana scorsa porterà un bel po’ di conferme. In mediana torna a disposizione Ilkhan dopo lo stop imposto dal Giudice Sportivo. In difesa Ismajli è punto fermo. Ebosse può essere confermato mentre per la terza maglia se la giocano Coco e Marianucci con il primo ancora in vantaggio. Davanti si continua con Vlasic e Simeone a supporto di Zapata. Fasce affidate a Lazaro e Obrador. Gineitis ha convinto settimana scorsa ma Casadei scalpita

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata