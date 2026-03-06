Raddoppio dell'ex! Elmas porta il Napoli avanti 2-0!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:16Notizie
di Antonio Noto
Azzurri avanti 2-0 al Maradona! 

Il Napoli raddoppia al 68' con Eljif Elmas! Spinazzola trova il fondo e va al cross per la sponda aerea di Politano che favorisce la girata di prima intenzione del centrocampista ex Torino. Azzurri avanti 2-0 al Maradona! 

