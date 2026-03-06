Terzo cambio per il Napoli: riecco anche De Bruyne!

di Antonio Noto

Ovazione al Maradona, stavolta non per un gol degli azzurri ma per l'ingresso in campo di Kevin De Bruyne. Al 79' il belga torna dopo un lunghissimo infortunio, a cedergli il posto è Alisson Santos

