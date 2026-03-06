CLASSIFICA - Il Napoli (in attesa del Derby) mette nel mirino il secondo posto: -1 dal Milan

Oggi alle 22:46Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli batte 2-1 il Torino nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A e si riavvicina al seconod posto del Milan, distante ora solo un punto. Azzurri a quota 56 punti, con una partita in più e con otto punti di vantaggio sul quinto posto del Como. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.