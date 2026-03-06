Il Torino accorcia le distanze all'87': Casadei firma l'1-2

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:34Notizie
di Antonio Noto

Il Torino torna in partita all'87' grazie ad un gol di Cesare Casadei. Sugli sviluppi del calcio d'angolo di Lazaro, la prolunga verso il centro Adams per il colpo di testa vincente della mezzala granata al quarto centro in campionato.

