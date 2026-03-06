Alisson, secondo gol consecutivo al Maradona: per la Lega è l'MVP di Napoli-Torino

Alisson Santos apre le mercature dell'anticipo della 28esima giornata vinto dagli azzurri 2-1 ed è lui l'MVP della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona. L'attaccante brasiliano è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match.