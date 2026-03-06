Doppio cambio per il Napoli: dentro Lukaku e Mazzocchi

Doppio cambio per il Napoli: dentro Lukaku e MazzocchiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:30Notizie
di Antonio Noto

All'83' doppio cambio per il Napoli. Escono Politano e Hojlund, entrano Mazzocchi e Lukaku. Antonio Conte termina così le sostituzioni.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.