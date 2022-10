FOTO - ADL a Washington per l'anniversario NIAF: "Vi giro tutti i complimenti per il Napoli!"

Presente anche Aurelio De Laurentiis per il 47esimo anniversario della National Italian American Foundation o NIAF

Presente anche Aurelio De Laurentiis per il 47esimo anniversario della National Italian American Foundation o NIAF, associazione culturale statunitense nata con lo scopo di promuovere la storia e la cultura dell'Italia negli Stati Uniti e di fare da punto di riferimento per gli statunitensi che vantano origini italiane. Il presidente del Napoli ha celebrato l'evento con un tweet: "Giornate importanti a Washington per il 47o anniversario del NIAF. Un piacere incontrare, tra gli altri, Nancy Pelosi. Ho ricevuto complimenti da tutti per il Napoli e li giro a tutto il nostro mondo Azzurro, tifosi in testa".