FOTO - Allan arrivato a Liverpool con la moglie: pronte le visite mediche con l'Everton

Allan è sbarcato con un jet privato all'aeroporto di Liverpool. A dare la notizie è il Daily Mail. Il centrocampista del Napoli è stato fotografato mentre usciva dall'aereo con la moglie Thais con un membro dello staff dell'Everton ad aspettarli. Il brasiliano è a Liverpool per sottoporsi alle visite mediche col club inglese per definire un'operazione che per il quotidiano inglese ammonta a 21mln di sterline.

Brazil star Allan arrives in Liverpool in a private jet to finalise Everton move https://t.co/wrXJSzRQwF — MailOnline Sport (@MailSport) September 2, 2020