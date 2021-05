FOTO - "Anche in pandemia la nostra passione non andrà mai via", lo striscione della Curva B

Cresce a Napoli l'attesa per la sfida col Verona di stasera al Maradona. I tifosi, nonostante le restrizione per il Covid e la chiusura dello stadio, si sono riuniti all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta in attesa del pullman azzurro. "Anche in pandemia la nostra passione non andrà mai via". Così recita uno striscione esposto nei pressi del Maradona dai supporters della Curva B.