FOTO - C'è anche ADL allo stadio: il presidente segue la gara in panchina

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

C'è anche Aurelio De Laurentiis al Patini di Castel di Sangro per Napoli-Espanyol. Il presidente del Napoli per questo test amichevole ha accompagnato i giocatori nel pre-partita fino all'ingresso in campo ed ora sta seguendo la partita in panchina.