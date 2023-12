FOTO - Clamorosa gaffe al Gran Galà del Calcio: sbagliato il cognome di Kvara sul premio

L’ultimo errore in ordine cronologico è avvenuto ieri, in occasione del Gran Galà del Calcio 2023.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A distanza di un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia, azzeccare la pronuncia esatta di Khvicha Kvaratskhelia risulta essere per molti ancora un’impresa ostica e ardua. L’ultimo errore in ordine cronologico è avvenuto ieri, in occasione del Gran Galà del Calcio 2023.

Come da previsioni, il gol più bello della Serie A 2022/2023 è stato assegnato a Khvicha Kvaratskhelia per la splendida rete siglata contro l'Atalanta dopo un grandissimo slalom nello scorso campionato. Tuttavia, sul premio assegnato all’esterno del Napoli, non è passato inosservato un doppio errore nella trascrizione del cognome. Di seguito la foto.