FOTO - Comunicato Curva B: "Non ci siamo tesserati! Restiamo fieri depositari del nostro verbo"

I tre gruppi organizzati Fedayn 1979, Secco Vive 1991 e Sud 1996, hanno pubblicato un comunicato contro il programma di fidelizzazione della SSC Napoli.

La Curva B, in particolare i tre gruppi organizzati Fedayn 1979, Secco Vive 1991 e Sud 1996, hanno pubblicato un comunicato contro il programma di fidelizzazione della SSC Napoli. "La Curva B non si è tesserata. Restiamo fieri depositari del nostro verbo e come abbiamo dimostrato "con i fatti" per la nostra passione e il nostro credo risponderemo sempre presenti!". Di seguito il comunicato integrale.