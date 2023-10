FOTO - Diego il Gladiatore: s'inaugura un nuovo murales di Maradona alla Sanità

Stasera, tra pochi minuti, verrà inaugurato in piazza Sanità, per iniziativa della Curva A, un nuovo murales dedicato a Diego Armando Maradona.

Stasera, tra pochi minuti, verrà inaugurato in piazza Sanità, per iniziativa della Curva A, un nuovo murales dedicato a Diego Armando Maradona. L'opera, che vede il Pibe de Oro nelle vesti di un gladiatore, è stata realizzata in appena due giorni da un ragazzo argentino che in vacanza a Napoli per una settimana si è innamorato del quartiere Sanità. Di seguito l'immagine.