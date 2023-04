FOTO - Festa Scudetto, proseguono i preparativi: spuntano i ritratti di Kvara e Osimhen

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - La sconfitta fragorosa con il Milan al Maradona, le tensioni tra gruppi di ultrà e la società azzurra, gli scontri in Curva domenica sera non frenano gli allestimenti per la festa scudetto per la quale manca solo la data. Ed oggi, infatti, i volti stilizzati dei due attaccanti azzurri , Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, sono stati ritratti su finestre del Corso Vittorio Emanuele a Napoli. (ANSA).