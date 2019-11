FOTO - Gargano, altro brutto infortunio: rottura del crociato, carriera finita per l'ex azzurro?

Brutto infortunio per Walter Gargano, attualmente in forza al Penarol Nella sfida con il Nacional, l'ex centrocampista azzurro ha rimediato la rottura del legamento crociato. Un guaio grosso, che lo terrà lontano dai campi per metà anno circa. E, per questo, non è da escludere un suo addio al calcio giocato, in virtù dei suoi 35 anni.

Se fue lesionado Walter #Gargano en #Peñarol. Parece una lesión grave en la rodilla izquierda. Ojalá me equivoque. pic.twitter.com/45yxiy4dI5 — Silvio Maverino (@mavegol) November 17, 2019