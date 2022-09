FOTO - Gol annullato a Milik, Caressa: "Candreva terrebbe in gioco Bonucci di 50 cm"

"Sarebbe il più clamoroso errore da quando c’è il Var".

Dopo il dubbio di Allegri a Dazn sul gol annullato a Milik, Fabio Caressa a 'Sky Calcio Club' ha recuperato l’immagine da cui Candreva sembrerebbe tenere in gioco Bonucci. Queste le parole del giornalista Sky: "Sono immagini clamorose, Candreva terrebbe in gioco Bonucci di mezzo metro. Ricordiamo che il nostro non è il Var ufficiale. Sono 50 centimetri, sarebbe il più clamoroso errore da quando c’è il Var". Caressa aggiunge che non l'errore del Var non può essere considerato errore tecnico e quindi non può portare alla ripetizione della partita.