FOTO - Il Bari si rifà il look per il derby "promozione": nuove maglie con i tentacoli del polpo

Il Bari cambia look per la prossima sfida con la Fidelis Andria. Il club di Luigi De Laurentiis, nel derby pugliese che potrebbe sancire la matematica promozione in Serie B, indosserà delle maglie create dallo sponsor tecnico Kappa in collaborazione con LC23, azienda di Gioia del Colle che fa a capo al designer Leo Colacicco. Strisce biancorosse per i giocatori di movimento (che già fanno discutere la piazza, nel bene o nel male) e un modello basato sui tentacoli del polipo per i portieri.

After a couple of years of fairly mundane Kappa templates, #Bari have pulled out the stops with a shirt release in collaboration w/ designer Leo Colacicco



It features a match shirt & GK shirt (to be worn on Sunday) and 2x Pre-match ‘La Bari’ shirts



All with an octopus theme pic.twitter.com/4jzmKxGfmO